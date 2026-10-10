ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ
ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈਚਬੈਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 10, 2026 at 4:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਚਬੈਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਜ਼ਰ ਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਾਂਗ, ਟੋਇਟਾ ਤਿੰਨ-ਸਿਲੰਡਰ Z-ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਲ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਬੈਜ ਨੂੰ ਗਰਿੱਲ ਤੋਂ ਬੋਨਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਗੋਲ ਫੌਗ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਇਤਾਕਾਰ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ LED ਫੌਗ ਲੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਨਵੀਂ ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਕੈਬਿਨ ਲੇਆਉਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬਲੇਨੋ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਠੰਢਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੈਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-2 ADAS ਸੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਲੇਨ-ਕੀਪ ਅਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਅਸਿਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ 9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਇੰਜਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ , ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰੂਤੀ ਗਲੈਂਜ਼ਾ 1.2-ਲੀਟਰ, 4-ਸਿਲੰਡਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਪਡੇਟ ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1.2-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ Z-ਸੀਰੀਜ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਇੰਜਣ ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ। ਬਲੇਨੋ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਸਕਰਣ 81 ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ 112 ਐਨਐਮ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਸੰਸਕਰਣ 69 ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ 102 ਐਨਐਮ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
AMT ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ AMT ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਟਾ ਇਸਨੂੰ CNG ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ AMT ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਰੂਤੀ ਬਲੇਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ CNG ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਟੋਇਟਾ ਗਲੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ CNG ਵਰਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੇਸਲਿਫਟ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ E, S, G ਅਤੇ V ਟ੍ਰਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ CNG ਵਰਜਨ ਸਿਰਫ S ਅਤੇ G ਟ੍ਰਿਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।