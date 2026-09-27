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ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ Tata Aeris ਸੇਡਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ

Tata Motors ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Tata Aeris ਸੇਡਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ...

TATA AERIS FEATURES EPLAINED
ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਸੇਡਾਨ (TATA Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2026 at 7:19 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੇਡਾਨ 'ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ' (Tata Aeris) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੈਕਟ ਸੇਡਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੇਡਾਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ (Maruti Suzuki Dzire), ਹੁੰਡਈ ਔਰਾ (Hyundai Aura) ਅਤੇ ਹੌਂਡਾ ਅਮੇਜ਼ (Honda Amaze) ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ Tata Aeris ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ Smart, Pure, Pure+, Creative ਅਤੇ Accomplished। ਇਹ ਸੇਡਾਨ CNG ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Tata Aeris Smart ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

(ਕੀਮਤ: ਪੈਟਰੋਲ - ₹5.29 ਲੱਖ / iCNG - ₹6.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

  • ਸਪੋਰਟ-ਲੁੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ
  • ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਥੀਮ
  • 5-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ
  • 14-ਇੰਚ ਸਟੀਲ ਵ੍ਹੀਲਜ਼
  • ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ
  • 'ਹੇਲੋ' (Halo) ਲਾਈਟਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਟੇਲ ਲੈਂਪਸ
  • ਟਿਲਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ
  • ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਰੈਸਟ
  • ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 3-ਪੁਆਇੰਟ ELR ਸੀਟਬੈਲਟ ਅਤੇ ਸੀਟਬੈਲਟ ਰੀਮਾਈਂਡਰ

Tata Aeris Pure ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

(ਕੀਮਤ: ਪੈਟਰੋਲ – ₹6.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ / iCNG – ₹7.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)

  • Smart ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
  • ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ
  • 2 ਸਪੀਕਰ
  • ਉਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਜੱਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ
  • ਇਨ-ਬਿਲਟ ਬਲੂਟੁੱਥ ਆਡੀਓ ਵਾਲਾ 5-ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ
  • ਚਾਰੇ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼
  • ਡੇਅ/ਨਾਈਟ IRVM
  • ਬਾਡੀ-ਕਲਰ (ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ
  • ਟਰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਅਡਜੱਸਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ORVMs
  • ਸਪੀਡ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਆਟੋ ਡੋਰ ਲਾਕ
  • ZipFast AC 15W ਚਾਰਜਰ
  • ਰੀਅਰ ਡੀਫੌਗਰ
  • ਫਲਿੱਪ-ਕੀਅ (flip key) ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਕਿੰਗ
  • 'ਫਾਲੋ-ਮੀ-ਹੋਮ' (Follow-me-home) ਹੈੱਡਲੈਂਪ

Tata Aeris Pure+ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

(ਕੀਮਤ: ਪੈਟਰੋਲ – ₹6.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, iCNG – ₹7.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)

  • Pure ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
  • 8-ਇੰਚ ਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ
  • 4 ਸਪੀਕਰ
  • HD ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਮਰਾ
  • ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ (Apple CarPlay)
  • ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ (Android Auto)
  • ਦੋ Type-C 65W ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ
  • ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ AC ਵੈਂਟਸ
  • ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ
  • 15-ਇੰਚ ਦੇ ਪਹੀਏ
  • ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (TPMS)
  • ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨਿਟੀ ਮਿਰਰ
  • ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੇਤ ਫੈਬਰਿਕ-ਟੱਚ ਫਰੰਟ ਆਰਮ-ਰੈਸਟ

ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ (Tata Aeris) ਦੇ 'ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ' ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

(ਕੀਮਤ: ਪੈਟਰੋਲ – ₹7.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ; iCNG – ₹8.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)

  • 'Pure+' ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰ
  • ਕਈ 3D/2D ਵਿਊਜ਼ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ) ਵਾਲਾ 360-ਡਿਗਰੀ SVS HD ਕੈਮਰਾ
  • ਖਾਸ (ਸਿਗਨੇਚਰ) LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਅਤੇ DRLs
  • ਇਨਫਿਨਿਟੀ LED ਕਨੈਕਟਡ ਟੇਲ-ਲੈਂਪ
  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ (FATC)
  • ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਰੇਨ-ਸੈਂਸਿੰਗ) ਵਾਈਪਰ
  • ਆਟੋ ਹੈੱਡਲੈਂਪ
  • 15-ਇੰਚ ਡਾਇਮੰਡ-ਕੱਟ ਅਲਾਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼
  • 10.25-ਇੰਚ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ
  • ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 'ਵਨ-ਟੱਚ-ਡਾਊਨ' ਵਿੰਡੋ
  • ਬਲਾਇੰਡ ਵਿਊ ਮਾਨੀਟਰ
  • ਪੈਸਿਵ ਐਂਟਰੀ, ਪੈਸਿਵ ਸਟਾਰਟ (PEPS)
  • ਆਟੋ-ਫੋਲਡ ORVMs (ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ)
  • ਕਰੋਮ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ
  • ਕੂਲਡ ਗਲਵਬਾਕਸ

Tata Altroz ​​Accomplished ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

(ਕੀਮਤ: ਪੈਟਰੋਲ – ₹8.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, iCNG – ₹9.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)

  • Creative ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰ
  • 35 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਕਨੈਕਟਿਡ ਕਾਰ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ iRA ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
  • ਲਕਸਟਚ (LuxTouch) ਲੈਦਰੈੱਟ ਸੀਟਾਂ
  • ਏਅਰੋਲਕਸ (AeroLux) ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਲੈਦਰੈੱਟ ਸੀਟਾਂ
  • ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਰਿਕਾਰਡਰ (DVR)
  • ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡੌਕ
  • LED ਫੌਗ ਲੈਂਪ
  • ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ Type-C 65W ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ
  • ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਰੂਫ

ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ (Tata Aeris) ਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪ

ਇਸ ਸੇਡਾਨ (sedan) ਵਿੱਚ ਉਹੀ 1.2-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ CNG ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ-ਸਮੂਹ (ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ CNG ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ 'Accomplished' ਟ੍ਰਿਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

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TATA AERIS FEATURES EPLAINED

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