Instagram 'ਤੇ ਆਏ 'Meta Glasses' ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਫੀਚਰਸ, ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ Meta Glasses ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਪਿਨ ਵਿਊ, ਮਲਟੀ ਕੈਮ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਫਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਆਡੀਓ, ਸਪੀਡ ਵਰਗੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : July 2, 2026 at 9:35 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Ray-Ban Meta, Oakley Meta ਅਤੇ Meta Glasses ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਫਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਿਨ ਵਿਊ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕੈਮ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਿਨ ਵਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਟੈਰਕਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਫਾਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੀਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਮਲਟੀ ਕੈਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਦੋਨੋਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵਿਊਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ Glasses ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਨਾਲ ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ Glasses ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਰੀਫ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੂਲ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਟੂਲ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਲੇਰੀ ਵਿੱਚ Meta Glasses ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ Glasses ਆਈਕਨ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੀ ਐਡਿਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਪਿਨ ਵਿਊ, ਮਲਟੀ ਕੈਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦਾ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
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