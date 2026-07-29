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Meta Ray-Ban ਡਿਸਪਲੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?

Meta Ray-Ban ਡਿਸਪਲੇ AR ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

META RAY BAN SOFTWARE UPDATE
META RAY BAN SOFTWARE UPDATE (META)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 12:20 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਏਆਈ AR ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ Meta Ray-Ban ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲਾਸ ਲਈ ਨਿਊਰਲ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੋਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥ੍ਰੈਡਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ।

ਥ੍ਰੈਡਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ ਵਰਜ਼ਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥ੍ਰੈਡਸ ਫੀਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਪੋਸਟ 'ਤੇ Engage ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ Instants 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ 'Hey Meta, Share an instant' ਵਰਗੇ ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਕੰਮੈਟ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਰੀਲਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਊਜ਼ ਸਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਰਲ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ ਸਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਾਸ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨਿਊਰਲ ਬੈਂਡ ਲਈ ਨਿਊਰਲ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈ ਹੋਮ 'ਤੇ 'Write' ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਤੋਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ।

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META RAY BAN SOFTWARE UPDATE

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