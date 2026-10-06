ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ Skoda Slavia ਫੇਸਲਿਫਟ, ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ
ਸਕੋਡਾ ਆਟੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਡਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹ 10.00 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 6, 2026 at 3:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਕੋਡਾ ਆਟੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਡਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹10 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 8-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹਨ।
ਫੇਸਲਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੇਡਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 1.0-ਲੀਟਰ ਅਤੇ 1.5-ਲੀਟਰ TSI ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਸੀਟ ਮਸਾਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ
|ਰੂਪ
|1.0 TSI ਮੈਨੂਅਲ
|1.0 TSI ਆਟੋਮੈਟਿਕ
|1.5 ਟੀਐਸਆਈ ਡੀਐਸਜੀ
|ਕਲਾਸਿਕ
|9,99,900 ਰੁਪਏ
|–
|–
|ਕਲਾਸਿਕ+
|10,99,000 ਰੁਪਏ
|12,49,000 ਰੁਪਏ
|–
|ਦਸਤਖਤ
|13,94,000 ਰੁਪਏ
|14,94,000 ਰੁਪਏ
|–
|ਸਪੋਰਟਲਾਈਨ
|14,34,000 ਰੁਪਏ
|15,34,000 ਰੁਪਏ
|–
|ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ
|15,89,000 ਰੁਪਏ
|16,89,000 ਰੁਪਏ
|18,59,000 ਰੁਪਏ
|ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ
|–
|17,29,000 ਰੁਪਏ
|18,84,000 ਰੁਪਏ
ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਆਂ ਆਲ-ਐਲਈਡੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਡਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨ ਟਰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ LED ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਫਾਈਬਰ ਵਰਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮ ਇਨਸਰਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੀਰ-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ 3D ਏਅਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਫੇਸਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਫੋਗ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੇਡਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੋੜ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੈਲੀਪਰ ਅਤੇ ਆਲ-ਬਲੈਕ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਵੀ ਹਨ।
ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 10.25-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 8-ਇੰਚ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਣ-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ-ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਡਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 10-ਇੰਚ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੌਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਦਾ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਫਰੰਟ ਗਰਿੱਲ, ORVM ਅਤੇ ਟੇਲਗੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਡਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ-ਅੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਕੋਡਾ ਕੁਸ਼ਾਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਕੋਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਰਮਰੇਸਟ ਹੈ।
ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਈ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਪਡੇਟ 8-ਸਪੀਡ ਟਾਰਕ-ਕਨਵਰਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1.0-ਲੀਟਰ TSI ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ 6-ਸਪੀਡ ਟਾਰਕ-ਕਨਵਰਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
1.0-ਲੀਟਰ TSI ਇੰਜਣ ਅਜੇ ਵੀ 114 bhp ਅਤੇ 178 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.5-ਲੀਟਰ TSI ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਅਜੇ ਵੀ 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.5 TSI ਨੂੰ 7-ਸਪੀਡ DSG ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ 8-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਸਕੋਡਾ ਕੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਤਾਈਗਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 2027 ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਹੁਣ 10 ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ-ਟੋਨ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੰਗ, 'ਆਰਕਟਿਕ ਸਿਲਵਰ' ਅਤੇ 'ਕੈਪੁਚੀਨੋ ਬੇਜ', ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।