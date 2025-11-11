Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਂਡਰਸ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 11, 2025 at 2:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ Samsung Galaxy S26 Plus ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ "ਸਲਿਮ ਐਜ ਫੋਨ" ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਹੁਣ ਐਜ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲੀਕਸ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਂਡਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੈਂਡਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ।
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਪੂਰੀ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ S26 ਅਲਟਰਾ ਅਤੇ S26 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26, ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਅਲਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S26 Plus 7.35mm ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਐਸ25 ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਐਸ26 ਨੂੰ 7.24mm ਮੋਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਟਰਾ-ਸਲਿਮ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਮਸੰਗ ਠੋਸ ਬਿਲਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S25 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ S25 ਐਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਤਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਗਲੈਕਸੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਜ ਮਾਡਲ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਡਨੇਮ "ਮੋਰ ਸਲਿਮ" ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਲਟਰਾ-ਥਿਨ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Galaxy S26 ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਸੀਰੀਜ਼ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹੈ।
