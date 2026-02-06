ETV Bharat / technology

OpenAI Frontier ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

OpenAI Frontier ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 2:40 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Frontier ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। OpenAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Frontier ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, Frontier ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਹੁੰਨਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਦਰਭ, ਸਹੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਫ਼ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

Frontier ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

  1. ਇਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਏਜੰਟ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕੋਡ ਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
  4. ਹਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Frontier ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ HP, Oracle, State Farm, Thermo Fisher ਅਤੇ Uber ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BBVA, Cisco ਅਤੇ T-Mobile ਵਰਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਫਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। Frontier ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

