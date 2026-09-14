ChatGPT Desktop App ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਚੈਟ

ChatGPT Desktop App ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਚੈਟ
ChatGPT Desktop App ਦੇ ਨਵੇਂ Pets ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
Published : September 14, 2026 at 9:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ Pets ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ Pets ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ Pets ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਟ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Pets ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ Pets ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Pets ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। Pets ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਨਪੁੱਟ ਬਾਕਸ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਰੁੰਤ ਨਵੀਂ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ Pets ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਦਿ। Pets ਤਰੁੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Your pet has a job now.— ChatGPT (@ChatGPT) September 11, 2026
Pets help you keep track of your chats while you’re away from the desktop app. Now, you can start a new chat right from your pet, too.
Not a pet person? Meet Mini: the same shortcuts and updates, taking up less space on your screen.
Pick your pet—or go… pic.twitter.com/jKuwztlt4W
Pets ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
Pets ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Mini ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ Pet ਜਾਂ Mini ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ Built-in-Pets ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖੁਦ ਦਾ ਕਸਟਮ Pet ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?
- ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ Pets ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- ਹੁਣ Pets ਜਾਂ Mini ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ /Pet ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ।
macOS 'ਤੇ Option+Space ਅਤੇ Windows 'ਤੇ Windows+Alt+P ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Pet ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੀਚਰ macOS ਅਤੇ Windows ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਏ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
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