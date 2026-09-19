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Mahindra XUV 3XO REVX EDGE ₹9.39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਵੀ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO REVX EDGE ਵਿੱਚ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Mahindra XUV 3XO REVX EDGE
2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਕੇ, XUV 3XO ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ SUV ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। (Image Credit: Mahindra Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 9:06 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ SUV, XUV 3XO ਦੀ REVX ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ XUV 3XO REVX EDGE ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹9.39 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

REVX EDGE (O) ਅਤੇ REVX M (O) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। XUV 3XO ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ SUV ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

REVX EDGE ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

REVX EDGE ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਨ-ਟਨ ਛੱਤ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ-ਰੰਗੀ ਗਰਿੱਲ, ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਕਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ LED ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ LED ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਹਨ। ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਰੀਅਰ AC ਵੈਂਟ ਅਤੇ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰਮਰੇਸਟ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 26.03 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ HD ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਡ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਇੱਕ ਰੀਅਰ-ਵਿਊ ਕੈਮਰਾ, ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ORVM ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਾਰ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ESC, ISOFIX ਚਾਈਲਡ-ਸੀਟ ਮਾਊਂਟ, ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 35 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਹਨ।

REVX EDGE (O) ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ORVM, ਪਾਸਕੀ ਕੀਲੈੱਸ ਐਂਟਰੀ, ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਹੁਣ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪ

REVX EDGE ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। 1.2-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1.5-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ AMT ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। REVX M(O) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹9.99 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਐਵਰੈਸਟ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਸਲੀਟ ਬਲੈਕ, ਟੈਂਗੋ ਰੈੱਡ, ਨੇਬੂਲਾ ਬਲੂ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ)

ਰੂਪPetrol MTPetrol ATDiesel MTDiesel AMT
REVX M(O)-9.99 ਲੱਖ--
REVX EDGE9.39 ਲੱਖ10.59 ਲੱਖ10.59 ਲੱਖ-
REVX EDGE (O)9.89 ਲੱਖ11.09 ਲੱਖ11.09 ਲੱਖ11.91 ਲੱਖ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

  1. REVX EDGE ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਰਫ਼ ₹9.39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
  2. ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲਾ EDGE (O) ₹9.89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ
  3. ਪੈਰੋਨਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲਾ EDGE (O) ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
  4. 6 ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ 35 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ
  5. ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਛੱਤ ਅਤੇ LED ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ
  6. ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ SUV ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ। XUV 3XO ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, REVX EDGE ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ SUV ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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ਮਹਿੰਦਰਾ XUV 3XO REVX EDGE
MAHINDRA XUV 3XO REVX EDGE

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