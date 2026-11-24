ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲੇਗੀ 50GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ
Kagi Mail ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 5:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Kagi Mail ਹੈ। Kagi ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਓਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਜੀਮੇਲ ਵਰਗੀ ਈਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ Kagi Mail ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
Inside Kagi Mail, you won’t just see the number of unread emails, but get the real workload at a glance. *Highlights* feature will point you to the emails that call for your action, response, or acknowledgment, and, over time, learn from what you dismiss. It’s backed by privacy-respecting AI, and it’s optional – use it if/when you need it, or turn it off if you don’t.— Kagi (@KagiHQ) November 16, 2026
Kagi Mail is coming to public beta! Like everything we build at Kagi, it’s fast, private, and secure: paid by you, built for you. With an executive assistant on top that highlights what needs your attention and handles the rest. Over the next few days, we’ll show you what’s inside ;)— Kagi (@KagiHQ) November 13, 2026
Kagi Mail ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ @Kagimail.com ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਿਤ ਏਲੀਅਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ 50GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ।
Kagi Mail ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਇਮੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਨਵੇਂ Sender ਦਾ ਮੇਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਬੌਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ।
- ਸ਼ੱਕੀ Sender ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਏਆਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਨਬੌਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਨਿਊਜਲੇਟਰ ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ।
- ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪੈਲੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Kagi Mail ਦੀ ਕੀਮਤ
Kagi Mail ਅਜੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 99 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ Kagi ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
What else can you do with Kagi Mail? 📨 You can use it with a dedicated address, unlimited aliases, and your own domains. It comes with a built-in Calendar and 50 GB of storage. Also, we automatically strip tracking pixels and proxy images, and we block invisible trackers. Your inbox is yours alone. You can import and export everything, anytime.— Kagi (@KagiHQ) November 17, 2026
Kagi Mail ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ
- Contacts ਅਤੇ Address Book
- Full Kagi Assistant
- Native Mobile Apps
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੈੱਬ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਪ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Kagi Mail ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 60 ਦਿਨ ਭੇਜਣ-ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Kagi Mail ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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