ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਮੇਅਬੈਕ S 580 e PHEV ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ , ਕੀਮਤ 3.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੇਅਬੈਕ ਐਸ 580 ਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3.35 ਕਰੋੜ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 5:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਐਸ-ਕਲਾਸ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਰਜ਼ਨ - ਮੇਬੈਕ ਐਸ 580 ਈ - ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ₹3.35 ਕਰੋੜ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਮੇਅਬੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੈਗੂਲਰ ਐਸ-ਕਲਾਸ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਅਬੈਕ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ
ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ: ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਲੂਨ 3.0-ਲੀਟਰ, ਛੇ-ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ 4MATIC ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ 585 bhp ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਰਕ 750 Nm ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਡਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 28.6 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ EV ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ Maybach S 580 e 140 kmph ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਮੇਬੈਕ ਐਸ 580 ਈ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਮੇਬੈਕ ਐਸ 580 ਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਸੀਟਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਫਸਟ-ਕਲਾਸ' ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ 'ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ' ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ' ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ 'ਕੰਫਰਟ ਪੈਕੇਜ ਪਲੱਸ' ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ 'ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ' ਸੀਟਾਂ, ਰੀਅਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਰੀਅਰ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਰੀਅਰ MBUX ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਮੇਬੈਕ ਐਸ 580 ਈ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
Maybach S 580 e ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ MBUX ਸੁਪਰਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ-ਪੈਸੇਂਜਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3D ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ 15 ਏਅਰਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਏਅਰਬੈਗ, ਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਏਅਰਬੈਗ, ਰੀਅਰ ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਗਾਰਡ 360-ਡਿਗਰੀ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ' ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਥੈਫਟ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਟੱਕਰ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟ-ਲਿਡ ਲਾਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਮੇਬੈਕ ਐਸ 580 ਈ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੇਡੀਏਟਰ ਗਰਿੱਲ, ਮੇਬੈਕ-ਪੈਟਰਨ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਮੇਬੈਕ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਕਾਰ 20-ਇੰਚ ਮੇਅਬੈਕ ਮਲਟੀ-ਸਪੋਕ ਜਾਅਲੀ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਮ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਟਾਇਰ ਹਨ। ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਗ੍ਰੇ ਪਰਲ ਵਿੱਚ ਮੇਅਬੈਕ-ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੱਪਾ ਚਮੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਨੋ-ਲੈਕਰ ਟ੍ਰਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੱਪਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।