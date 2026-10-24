Maruti Suzuki Victoris ਦਾ ਨਵਾਂ Aurum Edition ਲਾਂਚ, ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ
Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀ SUV Maruti Victoris ਦਾ ਨਵਾਂ Aurum Edition ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 22,990 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Published : October 24, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ SUV Maruti Victoris ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ SUV ਦਾ Aurum Edition ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 22,990 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ' ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Maruti Victoris ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Maruti Suzuki Victoris Aurum Edition 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ?
Victoris ਦੇ ਨਵੇਂ Aurum Edition ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸਕਿਡ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵ੍ਹੀਲ ਆਰਚ 'ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੰਸਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ, ਫੈਂਡਰ, ਬੰਪਰ, ਬਾਡੀ ਸਾਈਡ ਮੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੋਰ ਵਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ 3D ਕੈਬਿਨ ਮੈਟ, 3D ਬੂਟ ਮੈਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਟਰੰਕ ਸਿਲ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Victoris ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Maruti Suzuki Victoris Aurum Edition ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Aurum Edition, Maruti Victoris ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.5-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EV ਮੋਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 116 hp ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 122 Nm ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ e-CVT ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ SUV ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ CNG ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
Maruti Suzuki Victoris ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Maruti Victoris ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 1,47,602 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦੇ 10,000 ਤੋਂ 13,000 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,240 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।