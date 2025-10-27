ETV Bharat / technology

15 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ iQOO, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

iQOO ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ iQOO 15 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

IQOO 15 LAUNCH DATE IN NOVEMBER
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 4:01 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀਵੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ iQOO, ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ iQOO 15 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ iQOO 13 ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੈਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ OriginOS 6 ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ (UI) ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

iQOO 15 ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, iQOO ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਪੁਣ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iQOO 15 ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ '11' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਿਨਵ੍ਹੀਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ iQOO 15 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ OriginOS 6 ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਲੋ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਪੇਜ, ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ UI ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਐਪ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਕਰਵਡ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇਟਸ ਹਨ। ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਬਲਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਲਰ, ਅਤੇ ਸਟੈਕਡ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ, ਐਪਲ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੌਪਵਾਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਬੈਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ iQOO 15 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

iQOO 15 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨਵੇਂ iQOO 15 ਦੇ ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 2K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (1,440×3,168 ਪਿਕਸਲ) ਅਤੇ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.85-ਇੰਚ Samsung M14 AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ 508 ppi ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ 3nm ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ Adreno 840 GPU ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ 16GB ਤੱਕ LPDDR5X ਅਲਟਰਾ ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ UFS 4.1 ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, iQOO 15 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 100x ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ, ਅਤੇ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 32-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। iQOO 15 ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੋ 100W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 40W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਪ 163.65×76.80×8.10mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 221 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

