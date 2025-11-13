ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ 'Group Chat' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕੰਮ
ਓਪਨਏਆਈ ਜਲਦ ਹੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 13, 2025 at 3:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਪਨਏਆਈ ਜਲਦ ਹੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪਨਏਆਈ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ChatGPT ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਏਆਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ)
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਵੇਰਵੇ
|Invite Link System
|ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
|Previous Messages Access
|ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
|Custom Instructions
|ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
|Memory Safety
|ਪਰਸਨਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਮੈਮੋਰੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
|File Uploads & Reactions
|ਯੂਜ਼ਰਸ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
|Image Creation & Web Search
|ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
|Notification Control
|ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ "auto reply” ਜਾਂ “mention reply only" ਮੋਡ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਏਆਈਪੀਆਰਐਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਿਬੋਰ ਬਲਾਹੋ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੁਫਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
