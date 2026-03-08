ETV Bharat / technology

ਕੀ Meta AI ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

March 8, 2026 at 2:44 PM IST

March 8, 2026 at 3:10 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ Svenska Dagbladet ਅਤੇ Göteborgs-Posten ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਏਆਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ।"

ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੱਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦਿਖੇ ਪਰ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਏਆਈ ਗਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮੈਟਾ ਦੇ Ray-Ban ਅਤੇ Oakley ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

