ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਾਣੋ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 23, 2025 at 3:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ X ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਮੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਾਲਵੇਅਰਬਾਈਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਦੇ "ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰ" ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਏਆਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਮੇਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦ ਵਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਨੀ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਮਿਨੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਜੀਮੇਲ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਨੀ ਥੌਮਸਨ

ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

  1. ਸਪੈਲ ਚੈੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ
  2. ਆਰਡਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
  3. ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ-ਐਡ
  4. ਸਮਾਰਟ ਜਵਾਬ / ਸੁਝਾਅ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਸੁਝਾਅ

ਇਹ ਸਭ Gmail ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ AI ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਆਟੋ-ਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ?

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ:

  1. Google Workspace ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ
  2. ਗੂਗਲ ਐਪਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ, ਵਾਲਿਟ) ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ

  1. ਜੀਮੇਲ ਕੰਟੈਟ ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
  2. ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
  3. ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ Gmail ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ AI ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

