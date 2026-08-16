ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ 'Computer History' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
OpenAI ਨੇ ਮੈਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 3:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Computer History' ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ।
OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਚੇਂਜਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Chronicle ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ OCR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'Computer History' ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਡੀਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮੈਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਲਿੱਕ, ਟਾਈਪਿੰਗ, ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਸ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। OpenAI ਦੇ ਮਿਨਿਕ ਕੁੰਡੇਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕੈਪਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ChatGPT can now remember your activity across the apps and websites on your computer.— OpenAI (@OpenAI) August 13, 2026
With Computer History in the desktop app, future interactions feel more personalized and require less explanation. pic.twitter.com/WHZPxPp31R
ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ OpenAI ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ Recall ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ Pause ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-