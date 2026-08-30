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ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

UPCOMING CARS IN SEPTEMBER 2026
UPCOMING CARS IN SEPTEMBER 2026 (BMW, Skoda, Kia, Nexa Experience)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2026 at 4:06 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ MG Motors ਨੇ ADAPT ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ MG Hector Tomahawk EV ਅਤੇ Hector Tomahawk PHEV ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ PHEV ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ

ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ...

Kia Sorento: Kia Sorento 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Kia ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ SUV Sorento ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡੇਟ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੁੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Sorento Kia ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ SUV ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ Seltos ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੋਡਾ ਕੋਡਿਆਕ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਬੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਕਈ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਏਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਨਰੂਫ, ਮੈਮੋਰੀ ਸੀਟਾਂ, ਹਵਾਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਏ.ਡੀ.ਏ.ਐੱਸ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।

Maruti Suzuki Baleno facelift: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Maruti Suzuki Baleno ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Baleno ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ, ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ, ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਰ, ਸੀਟ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਲੈਵਲ 1 ADAS ਫੀਚਰਸ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CNG ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲਾ 1.2 ਲੀਟਰ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਏਏਐਮਟੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ।

BMW 7 Series facelift: ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ BMW ਆਪਣੀ 7 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ i7 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BMW 7 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੀ ਗ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪਲਿੱਟ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਲੀ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ, ਮਿਨਰਲ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਆਕਸਾਈਡ ਗ੍ਰੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨਾਈਟ ਬਲੂ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸਮੋਕ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਟਾਰਟੂਫੋ ਅਤੇ ਮੋਚਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 31.3 ਇੰਚ ਦਾ ਥਿਏਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਾਵਰਸ ਅਤੇ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲਣਗੇ। 740ਆਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 740ਡੀ ਡੀਜਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 3.0 ਲੀਟਰ ਛੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ i7 ਵੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਲ, ਸਪਲਿੱਟ LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟੇਲਗੇਟ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਆਈਡਰਾਈਵ ਡਿਸਪਲੇ, ਵੱਡਾ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੀਅਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 112.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ 625 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

Skoda Slavia facelift: Skoda ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ, LED ਲਾਈਟਾਂ, ਬਦਲੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ, ਨਵਾਂ ਬੰਪਰ, ਫਰੈਸ਼ ਅਲਾਏ ਵੀਲਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਦਿਖਣਗੇ।

ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜਰ, ਨਵਾਂ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, 10.24 ਇੰਚ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇ, ਆਟੋ ਕਲਾਈਮੈਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਨਰੂਫ ਅਤੇ ਸੀਟ ਹਵਾਦਾਰ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਓਹੀ 1.0 ਅਤੇ 1.5 ਲੀਟਰ TSI ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 8 ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

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NEW CARS LAUNCH IN SEPTEMBER 2026
KIA SORENTO
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UPCOMING CARS IN SEPTEMBER 2026

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