ਨਵੀਂ 2025 Hyundai Venue ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

Hyundai Motor 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Hyundai Venue ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 Hyundai Venue
ਹੁੰਡਈ ਵੈਨਿਊ (Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, Hyundai Motor India 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Hyundai Venue ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁੜਵਾਂ 12.3-ਇੰਚ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਵਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Hyundai ccNC - ਕਨੈਕਟਡ ਕਾਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਕਪਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

2025 Hyundai Venue
ਹੁੰਡਈ ਵੈਨਿਊ (Hyundai Motor India)

ਨਵਾਂ 2025 ਹੁੰਡਈ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ

ਨਵਾਂ ਹੁੰਡਈ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਵਡ, ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਡਿਸਪਲੇਅ NVIDIA ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ, ਅਤੇ OTA ਅਪਡੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12.3-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਪਲੇਅ ਥੀਮ (ਕਲਾਸਿਕ, ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ), ADAS ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਲਰਟ, ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

Hyundai Venue ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8-ਸਪੀਕਰ ਬੋਸ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਗਲਿਸ਼, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ - ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ, ਇੱਕ 4-ਵੇ ਪਾਵਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ, ਇੱਕ ਬਲਾਇੰਡ-ਸਪਾਟ ਮਾਨੀਟਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਪੇਨ ਸਨਰੂਫ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2025 Hyundai Venue
ਹੁੰਡਈ ਵੈਨਿਊ (Hyundai Motor India)

ਨਵੀਂ 2025 Hyundai Venue ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਲੈਵਲ 2 ADAS ਸੂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਫਾਰਵਰਡ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਅਸਿਸਟ, ਲੇਨ-ਕੀਪਿੰਗ ਅਸਿਸਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਅਸਿਸਟ ਵਰਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ESC, ਹਿੱਲ-ਸਟਾਰਟ ਅਸਿਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ-ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (TPMS), ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਟਬੈਲਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲਓਵਰ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਸਰਾਊਂਡ-ਵਿਊ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ 2025 Hyundai Venue ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨਵੀਂ 2025 Hyundai Venue ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਇੱਕ 1.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਜੋ 118 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 1.2-ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਜੋ 82 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਤੀਜਾ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪ 1.5-ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ 114 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ 7-ਸਪੀਡ DCT ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਡਈ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

