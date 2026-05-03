Netflix ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਖਾਸ?
Netflix ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 5:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Netflix ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਯੂਐਸ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Netflix ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ Netflix ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੱਸਣ ਲਈ।-ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸਟੋਨ, Netflix ਦੀ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ
ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮੂਡ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।-ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸਟੋਨ, Netflix ਦੀ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼
ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਵਰਟੀਕਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Netflix ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'Clips' ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ 'Clips' ਹੈ। Clips ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ, ਜੋ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ-ਪਹਿਚਾਣੀ ਆਦਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। 'Clips' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਲੱਭ ਸਕਣ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ: 'ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 'Clips' ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪਲੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮੂਡ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। Netflix ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'Clips' ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਡਕਾਸਟ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵਰਗੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸ਼ੈਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
