Netflix ਵਲੋਂ Warner Bros ਸਟੂਡਿਓ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਤੈਅ
Netflix ਨੇ Warner Bros ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਚੱਲ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤੈਅ।
Published : December 6, 2025 at 11:12 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Netflix ਨੇ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ $72 ਬਿਲੀਅਨ (6.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Netflix ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਨਾਲ ਹੀ HBO Max ਅਤੇ HBO ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹੁਣ Netflix ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟੇਡ ਸਾਰਾਂਡੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਨਕਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮੈਗਾ-ਡੀਲ ਵਿੱਚ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 1997 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਵੀਡੀ ਰੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ 2024 ਵਿੱਚ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1923 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਮੈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹਨ।
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀਆਂ 10,000+ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਐਂਟੀਟ੍ਰਸਟ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਜ਼ਸਲਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 2026 ਤੱਕ 50 ਨਵੇਂ ਮੂਲ ਸ਼ੋਅ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।