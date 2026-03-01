ETV Bharat / technology

ChatGPT ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ 'Naughty Chats' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ OpenAI?

OpenAI ChatGPT ਵਿੱਚ 'Naughty Chats' ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

CHATGPT
CHATGPT (OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 1, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਦੇ ਚੈਟਬਾਟ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Naughty Chats' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਟੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 1.2026.055 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਗਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨ ਅਤੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਾਗਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ।

ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। OpenAI ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ 'Naughty Chats' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬਾਲਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਪ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 'Naughty Chats' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NAUGHTY CHATS FEATURE
OPENAI
CHATGPT NEW FEATURE
OPENAI ADULT FEATURE
CHATGPT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.