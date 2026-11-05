NASA ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਪਣਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : November 5, 2026 at 2:49 PM IST
ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ, ਫਲੋਰੀਡਾ: ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ 22 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਿਫਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ Swift ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਯਾਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਰੁੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ 1.5 ਟਨ ਭਾਰੀ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੁੱਕੜੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
Swift 2004 ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਮਾ-ਰੇ-ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 11 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਨਾਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹਬਲ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਈ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਔਰਬਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1990 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ 2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਬਲ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 2032 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਨਿੱਕੀ ਫੌਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Swift ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਬਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਾਕਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਬਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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