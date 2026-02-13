ETV Bharat / technology

NASA ਦਾ Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਰੇਗਾ ਉਡਾਣ, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮੇਂ

ਨਾਸਾ ਦਾ Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

CREW 12 MISSION LAUNCH TIME
CREW 12 MISSION LAUNCH TIME (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 10:32 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤੱਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 28 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 13 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ।

Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਸਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜੈਸਿਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਜੈਕ ਹੈਥਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ (ESA) ਮਾਹਰ ਸੋਫੀ ਐਡੇਨੋਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਂਦਰੇ ਫੇਦਿਆਯੇਵ ਸਮੇਤ ਚਾਲਕ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗਾਣੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।

Crew-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ?

ਪੁਲਾੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਐਨ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮੋਨੀਆ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਫੈਜਿਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ ਪੂਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕਰੂ-12 ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

