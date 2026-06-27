NASA ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ

NASA ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਾਸਾ 2031 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ।
Published : June 27, 2026 at 9:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਔਰਬਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਨਾਸਾ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ISS ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ISS ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੂਸੀ ਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ U.S. ਡੀਔਰਬਿਟ ਵਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ।
U.S. ਡੀਔਰਬਿਟ ਵਾਹਨ 46 ਡ੍ਰੈਕੋ ਥ੍ਰਸਟਰਸ ਫਾਈਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2031 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਮੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ?
ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਮੋ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਓਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਾਰਕ ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1972 ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਲਬਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਚਡਾਗ ਸੰਸਥਾ GAO ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੀ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ BBNJ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਐਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਓਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- UNCLOS ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ISS ਦਾ ਇਹ ਡੀਔਰਬਿਟ ਪਲਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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