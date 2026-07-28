NASA ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ AI-ਪਾਵਰਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ

NASA ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ AI-ਪਾਵਰਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
PRAXIS ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : July 28, 2026 at 2:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ PRAXIS ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਰਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਸਿਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਰਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਫ਼ ਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਵੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਪੇਲਰ, ਡੇਂਸਿਟੀ ਵੇਵਸ ਅਤੇ ਗੈਪ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ-Resolution 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। PRAXIS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਸਿਨੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਟੋਨਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਹੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
PRAXIS ਸਿਸਟਮ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਈਓ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਗਿਟ ਮੱਖੀ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਛੇਰਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
AI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਰਨ ਰਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਆਈਡੀਈਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹੋ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕੇ।
PRAXIS ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ, ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਣ ਚੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਬੂਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟਚ-ਐਂਡ-ਗੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਲੰਬੇ ਬੂਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਗੈਪ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
PRAXIS ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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