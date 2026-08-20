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NASA ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਵੇਗਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 'ਸਵਿਫਟ' ਟੈਲੀਸਕੋਪ!

ਨਾਸਾ ਵੱਲੋ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NASA SWIFT TELESCOPE MISSION
NASA SWIFT TELESCOPE MISSION (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 2:56 PM IST

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ਕੇਪ ਕੈਨਾਵੇਰਲ: ਨਾਸਾ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸਵਿਫਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਅਤੇ Katalyst Space Technologies ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਿੰਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।-ਕੈਟਾਲਿਸਟ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ Katalyst ਨੂੰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਸੀ।-ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਾਕਮੈਨ

ਦਿਲਾਸਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।-ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ Ghonhee Lee

ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।-ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ Ghonhee Lee

2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ 214 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰਬਿਟ ਯਾਨੀ 373 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਹਬਲ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟਲ ਬੂਸਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਬਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਬਲ ਆਪਣੀ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਬਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

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