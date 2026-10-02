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NASA ਦਾ SpaceX Crew-13 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ISS ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

'ਕਰੂ-13' ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ISS ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ।

NASA ASTRONAUTS LAUNCH
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 7:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ (NASA) ਅਤੇ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 11:10 ਵਜੇ (EDT), ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਥਿਤ ਕੇਪ ਕੈਨਵਰਲ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਕੰਪਲੈਕਸ 40' ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ 'ਸਪੇਸ-ਐਕਸ ਕਰੂ-13' (SpaceX Crew-13) ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨ-ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (International Space Station) ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੈਰੇਡ ਆਈਜ਼ੈਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਰੂ-13' (Crew-13) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਸਿਕਾ ਵਾਟਕਿਨਜ਼, ਲਿਊਕ ਡੇਲਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੁਆ ਕੁਟਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਟੇਟੇਰਿਆਤਨਿਕੋਵ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

Crew-13 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ

ਇਸ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ (NASA) ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਜੈਸਿਕਾ ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਊਕ ਡੇਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਕੁਟਰਿਕ ਅਤੇ ਰੋਸਕੋਸਮੌਸ (Roscosmos) ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਟੇਟੇਰੀਆਤਨੀਕੋਵ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਡਰੈਗਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ-ਪੱਥ (ਔਰਬਿਟ) ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਰੈਗਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗ੍ਰੇਸ' (Grace) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 7:05 ਵਜੇ (EDT) 'ਗ੍ਰੇਸ' (Grace) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਹਾਰਮਨੀ' ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੌਕਿੰਗ (ਜੁੜਨ) ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 33 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ। ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਦੀ ਜੂਲੀਆਨਾ ਸ਼ੀਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟਲ ਮਕੈਨਿਕਸ (ਕਕਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਗਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ) ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਡੌਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਚ ਲਗਭਗ ਰਾਤ 9:19 ਵਜੇ (EDT) ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਰਗੇਈ ਟੇਟੇਰਿਆਤਨਿਕੋਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੂਆ ਕੁਟਰਿਕ, ਲਿਊਕ ਡੇਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜੈਸਿਕਾ ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ-ਸੂਟ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ 'ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 75' (Expedition 75) ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਸਾ (NASA) ਦੇ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਰੋਸਕੋਸਮੌਸ (Roscosmos) ਦੇ ਪਿਓਤਰ ਦੁਬਰੋਵ, ਅੰਨਾ ਕਿਕਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਕਰੂ-12' (Crew-12) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੈਸਿਕਾ ਮੇਅਰ, ਜੈਕ ਹੈਥਵੇ, ਸੋਫੀ ਐਡੇਨੋਟ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਫੇਦਿਆਏਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Crew-13 ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ (stem cell) 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ NASA ਦੇ 'ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ' (Low Earth Orbit) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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SPACEX CREW 13
INTERNATIONAL SPACE STATION
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NASA ASTRONAUTS LAUNCH

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