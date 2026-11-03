Jupiter ਦੇ ਟਰੋਜਨ ਐਸਟਰਾਇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ NASA ਦਾ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਲੂਸੀ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Jupiter ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟਰੋਜਨ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Published : November 3, 2026 at 4:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦਾ ਲੂਸੀ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਹੁਣ Jupiter ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.2 ਅਰਬ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਾੜ ਪਿੰਡੋ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Jupiter Trojan Asteroids ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਹੈ?
Jupiter Trojan Asteroids ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ Jupiter ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ L4 ਅਤੇ L5 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ Jupiter ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ Jupiter ਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟਰਾਇਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਟਰਾਇਡਸ Jupiter ਤੋਂ ਕਰੀਬ 484 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ Jupiter ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਐਸਟਰਾਇਡਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖੇਗੀ।
Lucy ਕਿਹੜੇ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ?
11 ਅਗਸਤ 2027 ਨੂੰ ਲੂਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ Eurybates ਨਾਮ ਦੇ ਐਸਟਰਾਇਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੂਸੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ Eurybates ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ Polymele ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ Laucus ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਵਿੱਚ ਅਤੇ Orus ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2028 ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਲੂਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੋ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਸਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ Jupiter ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਹ Patroclus ਅਤੇ Menoetius ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਐਸਟਰਾਇਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
Lucy ਮਿਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Trojan Asteroids ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਬ 4.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੂਸੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹੌਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੂਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਐਸਟਰਾਇਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
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