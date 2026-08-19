ETV Bharat / technology

ਚੰਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ SpaceX ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ! NASA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ

ਨਾਸਾ ਨੇ SpaceX ਦੇ ਇੱਕ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚੰਦ ਦੇ ਗੱਢੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।

IMAGES OF MOON CRATER CARVED
IMAGES OF MOON CRATER CARVED (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 12:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ SpaceX ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਗੱਢੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਆਈਸਟੀਨ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 8,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਕੇਟ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਢਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ LRO ਨੇ, ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਰੀਆਂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦਾਨੂਰੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦਾਨੂਰੀ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਨਾਸਾ ਦਾ LRO ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਲਰ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਦ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। LRO ਨੇ 60 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗੱਢਾ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਹਿਰਾ ਹੈ।

IMAGES OF MOON CRATER CARVED
IMAGES OF MOON CRATER CARVED (NASA)

ਕ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੀ ਗਹਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ, ਗਲੈਕਟਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟੋਰਾਈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦਾਰ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।

IMAGES OF MOON CRATER CARVED
IMAGES OF MOON CRATER CARVED (NASA)

SpaceX ਦਾ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ CLPS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ Firefly Aerospace ਦੇ Blue Ghost 1 ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਲੂਨਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

IMAGES OF MOON CRATER CARVED
NEW IMAGES OF SPACEX ROCKET CRASH
INDIA AND NASA MOON BASE PROGRAMME
SPACEX ROCKET MOON COLLISION
NASA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.