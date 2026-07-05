ETV Bharat / technology

NASA ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਏਜੰਸੀ?

ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਔਰਬਿਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੁਲਾੜ ਨੇ ਲਿੰਕ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

NASA LAUNCHES SPACECRAFT
NASA LAUNCHES SPACECRAFT (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 5, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਫਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਰਥਰੋਪ ਗ੍ਰੁਮੈਨ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਕਵਾਜਾਲੀਨ ਐਟੋਲ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਮੋਡਿਫਾਈਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ।

2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹਾਲ ਦੇ ਸੋਲਰ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਚਾਅ ਆਪਰੇਸ਼ਨ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਸਵਿਫਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਕਰੀਬ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਉਸ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਲਿੰਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਥ੍ਰਸਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਾਈਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਵਿਫਟ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸਦੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਹਬਲ ਪੁਲਾੜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਖਿੱਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ

ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੁਲਾੜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੂਸਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਪਿਆ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NASA LAUNCHES SPACECRAFT
NASA SWIFT OBSERVATORY
KATALYST SPACE TECHNOLOGIES
NASA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.