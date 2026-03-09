NASA ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ AROW, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ AROW ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
Published : March 9, 2026 at 3:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: NASA ਨੇ AROW ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ Artemis II ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। AROW ਟੂਲ ਨਾਸਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (nasa.gov/trackartemis) 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
AROW ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
AROW ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਰੀਅਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਓਰੀਅਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
AROW ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਫਟਆਫ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਰੀਅਨ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਓਰੀਅਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਉਡਾਣ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਸਾ ਐਪ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੂਚਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਰੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
AROW ਸਟੇਟ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਡੇਟਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਫੇਮੇਰਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਡਲ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
Artemis II ਨਾਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਚਾਲਕ ਦਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।
