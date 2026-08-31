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NASA ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Roman Space Telescope', ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਰਹੱਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਾਸਾ ਦਾ ਨੈਂਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਰੋਮਨ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

NANCY GRACE ROMAN SPACE TELESCOPE
NANCY GRACE ROMAN SPACE TELESCOPE (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 12:47 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਂਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਰੋਮਨ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਫਾਲਕਨ ਹੈਵੀ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਕੰਪਲੈਕਸ 39A ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬੂਸਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਸ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਂਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਰੋਮਨ ਨਾਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਾਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।

ਰੋਮਨ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਰੋਮਨ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਨ-ਅਰਥ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ L2 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸਨ ਸ਼ੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਗੇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਚਰ ਕਵਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਯਾਨੀ ਹਨੇਰਾ ਪਦਾਰਥ
  2. ਦੂਜਾ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਯਾਨੀ ਹਨੇਰੀ ਊਰਜਾ
  3. ਤੀਜਾ ਸੂਰਜੀਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਬਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੀ-ਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਹਬਲ ਨੂੰ ਓਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੋਮਨ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਦੋ ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ

ਵਾਈਡ ਫੀਲਡ ਸਾਧਨ: ਇਹ 300 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਛੋਟੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ 1.4 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਡਾਟਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਖਗੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਕੋਰੋਨਗ੍ਰਾਫ: ਇਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਸਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੂਲੀ ਮੈਕਨੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਕਸੀ ਫਾਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਪਰਨੋਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਅਰਬਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਲੱਭੇਗਾ।

ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?

  1. ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੋਡਾਰਡ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਨਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ।
  2. 31 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ।
  3. ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
  4. ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਪਰਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਿਫਿਊਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਂਕਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ?

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ESA, JAXA, ਫਰਾਂਸ ਦੀ CNIS ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਨਰ BAE ਸਿਸਟਮ, L3Harris ਅਤੇ Teledyne ਹਨ। ਰੋਮਨ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹਬਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰੁਬਿਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੈਂਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਰੋਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣੀ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

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