NASA ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NASA LAUNCHES ATHENA
NASA LAUNCHES ATHENA (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 12:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ Athena ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Athena ਇੱਕ ਪੇਟਾਸਕੇਲ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ, ਐਰੋਨਾਟਿਕਲ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਮਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Athena ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ Atiken ਅਤੇ Pleiades ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਡੇਟਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡ ਕੇਵਿਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ Athena ਨਾਲ ਨਾਸਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।"

ਨਾਸਾ ਦਾ Athena: ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Athena ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ Atiken ਅਤੇ Pleiades ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ 20 ਪੇਟਾਫਲਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ Atiken ਅਤੇ Pleiades ਨੂੰ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਗੁਤ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Athena ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਹੈਡਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦਾ Athena ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

Athena ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਖਰਬਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਮੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਏਆਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ।

Athena ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?

Athena ਨਾਮ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Athena ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਭੈਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

