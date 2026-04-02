ਚੰਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ
Artemis II ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : April 2, 2026 at 9:52 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ Artemis II ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ Apollo 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ Artemis I ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਿਟਰਨ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ Space Launch System ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ Orion ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼?
Artemis II ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ Organoids ਨਾਮਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ (ਕਮਾਂਡਰ), ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ (ਪਾਇਲਟ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ (ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ (ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਸਾ ਦੇ ਖਾਸ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ Artemis Real-time Orbit Website ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਲ ਨਾਸਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ?
10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 'ਸਲਿੰਗਸ਼ਾਟ' ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡਿਊਲ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੌਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਕੋਲ੍ਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। Artemis II ਆਉਣ ਵਾਲੇ Artemis III ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਰੀ ਧਰੁਵ ਕੋਲ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
