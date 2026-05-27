ਚੰਦ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲਾਂਚ?

ਨਾਸਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 10:35 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਹੁਣ ਚੰਦ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਾ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਰਮਾਨੇਂਟ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰੋਵਰ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਪਕਰਣ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਰੇਡ ਇਸਾਕਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੇਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਖੰਗੋਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਈ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਨਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3 ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ?

ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ Moon Base-I ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Blue Origin ਦੇ Blue Moon Mark 1 Endurance ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਕਰਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲੇਜਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਹੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਥ੍ਰਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਸਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ Moon Base-II ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਵਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਮਿਸ਼ਨ Moon Base-III ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚਮਕੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2028 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ।

