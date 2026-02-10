NASA ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ?
ਨਾਸਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੋਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Published : February 10, 2026 at 5:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੋਰਥ ਪੋਲ ਕੋਲ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਔਰੋਰਾ ਬੋਰੇਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ, ਜੀਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾਨ-ਇਕਵਿਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ GNEISS ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਫੇਅਰਬੈਂਕਸ ਕੋਲ੍ਹ ਪੋਕਰ ਫਲੈਟ ਰਿਸਰਚ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
GNEISS ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਹੌਲ ਦਾ 3D ਵਿਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। GNEISS ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
ਔਰੋਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ
ਔਰੋਰਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੋਲਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੋਲ੍ਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਰਿਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਸੋਲਰ ਵਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਤੁਫ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋ ਉਹ ਆਏ ਸੀ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰੋਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਟਰਨ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੋਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਟਕਰਾਅ, ਹਵਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੇਡੀਐਂਟ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਵਿਅਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰੋਰਾ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
GNEISS ਔਰੋਰਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ?
ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੋਰਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਚਾਨਕ ਗੜਬੜ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰੋਰਾ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰੋਰਾ ਸਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ। GNEISS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਰੰਟ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਾਕੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰੋਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲਾਈਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਬਪੇਲੋਡ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਪੇਲੋਡ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਨਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਔਰੋਰਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GNEISS ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਨਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੇਂਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋ ਵਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ EZIE ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ GNEISS ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਔਰੋਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
