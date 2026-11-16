NASA ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਾਸਾ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 10:02 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਗਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਟੈਸਟ ਪਾਈਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਪਾਈਲਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਈਓਲਾਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ go.nasa.gov/astro2026 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਲਟ ਉਡਾਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜਾਂ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੈੱਟ: ਪਾਈਲਟ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 750 ਘੰਟੇ।
- ਹੋਰ ਫਿਕਸਡ-ਵਿੰਗ ਉਡਾਣ: ਕੁੱਲ 1,500 ਉਡਾਣ ਘੰਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 750 ਘੰਟੇ ਪਾਈਲਟ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ।
- ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਟਰੀ ਵਿੰਗ ਉਡਾਣ: ਕੁੱਲ 1,000 ਉਡਾਣ ਘੰਟੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਲਟ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 300 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁਨਰ
ਹਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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