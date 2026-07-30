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ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

NASA HUBBLE SHOWS STAR FORMATION
ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 5:40 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਗੁਆਢੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਹਬਲ ਪੁਲਾੜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 20 ਕਰੋੜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ 'ਚ ਸਟਾਰ ਗਠਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ?

ਸਟਾਰ ਗਠਨ ਯਾਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧੂੜ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਮਰਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 500 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। 40 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਰ ਗਠਨ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 32,000 ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਲੈਕਸੀ M32 ਸਿਰਫ਼ 16,000 ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਲੈਕਸੀ M32 ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, M32 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਹੁਣ ਹਬਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ?

ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ dwarf galaxies ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਹੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

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NASA HUBBLE SHOWS STAR FORMATION
ਐਂਡਰੋਮੇਡਾ ਗਲੈਕਸੀ
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