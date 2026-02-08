NASA ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
ਨਾਸਾ ਹੁਣ ਕਰੂ-12 ਅਤੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : February 8, 2026 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂ-12 ਅਤੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਾਕਮੈਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੂ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing…— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਮੇਲ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
ਨਾਸਾ ਨੇ ਤੇਸੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸੈਲਫ਼ੀ, ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰੂ-12 ਮਿਸ਼ਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ Dragon ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਿਕਾ ਮਾਇਰ, ਜੈਕ ਹੈਥਵੇ, ਸੋਫੀ ਅਡੇਨੋ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇਈ ਫੇਦਿਆਏਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਈਐਸਐਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ Artemis II ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਮਨੁੱਖ ਲੋ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ।
