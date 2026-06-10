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NASA ਨੇ Artemis-III ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਨਾਸਾ ਨੇ Artemis-III ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ARTEMIS III MISSION ASTRONAUTS
ARTEMIS III MISSION ASTRONAUTS (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 12:22 PM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'Artemis III' ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ 'Artemis II' ਦੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ Apollo 13 ਦੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਂਡੀ ਬ੍ਰੇਸਨਿਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਰੂਬੀਓ, ਆਂਦਰੇ ਡਗਲਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੇਲੂਕਾ ਪਰਮੀਟਾਨੋ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ Orion ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਦੋ ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Artemis-III ਕਰੂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ SpaceX ਅਤੇ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀ Blue Origin ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਡੇਮੋ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Blue Origin ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਪੈਂਡ 'ਤੇ ਇੰਜਣ-ਫਾਈਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਕੇਟ ਫੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਅਕੇ ਆਸਮਾਨ ਨਾਰੰਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੇਰੇਮੀ ਪਾਰਸਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ Blue Origin ਦਾ ਰਾਕੇਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ Apollo ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Artemis-III ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰੇਸਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ Artemis-III ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਡਗਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂਨ ਬੇਸ ਲਈ ਲੈਂਡਰ, ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Blue Origin ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਈਜੈਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਨ ਬੇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Artemis-III ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

Artemis-III ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ Orion ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Orion ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਊਮਨ ਲੈਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਡੌਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਪੰਧ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 'Artemis-II' ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੂ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ Orion ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Artemis-III ਇਸੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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ARTEMIS III MISSION LAUNCH DATE
ASTRONAUTS FOR ARTEMIS III MISSION
ARTEMIS III MISSION ASTRONAUTS

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