ਮੂਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ NASA ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ISRO! ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ
NASA ਨੇ ISRO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 12, 2026 at 3:30 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਚੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੁਵੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ NASA ਨੇ ISRO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ISRO ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤਾਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
NASA has invited @ISRO to join its Moon Base program, deepening the U.S.-India deep space partnership! The news came as @StateDept and @NASA co-chaired the 9th Civil Space Joint Working Group in Bengaluru, advancing the 🇺🇸-🇮🇳 TRUST initiative. https://t.co/qLbhitmHCO— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 11, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੀਪ ਪੁਲਾੜ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਿਵਿਲ ਪੁਲਾੜ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ US-IN TRUST ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ Artemis Accords ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆਰਟੇਮਿਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਰਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਸਾ-ਇਸਰੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰਡਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ NISAR ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲਾੜ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।
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