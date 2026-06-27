ETV Bharat / technology

NASA ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ: ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਜਾਣੋ

ਨਾਸਾ ਦੇ Perseverance ਰੋਵਰ ਨੇ ਜੇਜ਼ੇਰੋ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਏਂਜਲ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕਣ ਲੱਭੇ ਹਨ।

NASA PERSEVERANCE ROVER
NASA PERSEVERANCE ROVER (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦੇ Perseverance ਰੋਵਰ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਣ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕਦੇਂ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖੋਜ ਜੇਜ਼ੇਰੋ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨੇਰੇਤਵਾ ਵੈਲਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਜ਼ੇਰੋ ਕ੍ਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਇਹ ਖੋਜ Perseverance ਰੋਵਰ ਦੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ SHERLOC ਨਾਮ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਯਾਨੀ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਏਂਜਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਥਰੀਲੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਡਸਟੋਨ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ-ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਐਸ਼ਲੇ ਮਰਫੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੇਜ਼ੇਰੋ ਕ੍ਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜੈਵਿਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਕ੍ਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਕਾਰਬਨ ਯਾਨੀ MMC ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਹ ਖੋਜ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਇਕਾਈ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਕਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਲਕਾਪਿੰਡ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ-ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਮਿਕਲ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਯਾਵਾ ਝਰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਈਓਸਿਗਨੇਚਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਵਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਸੇ ਜੀਵੰਤ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੈਮਿਕਲ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰਸ ਸੈਂਪਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NASA PERSEVERANCE ROVER
NASA
MARS ORGANIC CARBON DISCOVERY
NASA BIG DISCOVERY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.