NASA ਨੇ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ Dark Matter ਦਾ ਸਬੂਤ?
Milky Way ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ gamma ray ਡਾਟਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 28, 2025 at 9:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ। ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਜ਼ਵਿਕੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 85% ਪਦਾਰਥ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
IOPScience ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਕੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮੋਨੋਰੀ ਟੋਟਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਫਰਮੀ ਗਾਮਾ ਰੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ, ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ?
ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਹਾਲੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਲਗਭਗ 20 JEV ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles) ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ WIMPs ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਟੋਟਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੌਣੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੋਜ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
