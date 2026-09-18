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NASA ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ 728 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਖੱਡਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

ਨਾਸਾ ਦੇ LRO ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ 728 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 141 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਨਵਾਂ ਖੱਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

728 FOOT WIDE CRATER ON MOON
728 FOOT WIDE CRATER ON MOON (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 10:26 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ LRO ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਖੱਡਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਡਾ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਵੈਗਨਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ LRO ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਟੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਗਨਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਈ, ਜਿਸਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

McGetchin ਖੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

ਇਸ ਖੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ McGetchin ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ Tom McGetchin ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਖੱਡਾ ਚੰਦ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੂਮਕੇਤੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮੰਜਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।

ਖੱਡੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 782 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 141 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਬਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

LRO ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?

LRO ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਨਵੇਂ ਖੱਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਥਰ ਬਿਨਾਂ ਜਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਉਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਖੱਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 140 ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। McGetchin ਖੱਡਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿਕਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨੈਰੋ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦਿਖਿਆ।

ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼

Diviner ਨਾਮ ਦੇ ਥਰਮਲ ਯੰਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਖੱਡੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 16 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ reover ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। LRO ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖੱਡਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

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728 FOOT WIDE CRATER ON MOON
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