NASA ਨੇ ਸਿਗਾਰ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ 1.65 ਕਰੋੜ ਤਾਰੇ, ਜਾਣੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦੂਰੀ!
ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੇਮਜ਼ ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ M82 Cigar Galaxy ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਪਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ 1.65 ਕਰੋੜ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 5:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.2 ਕਰੋੜ ਲਾਈਟ-ਸਾਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ M82 ਗਲੈਕਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਗਲੈਕਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਟਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੇਮਜ਼ ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲੈਕਸੀ 'ਤੇ 65 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਰੀਬ 1.65 ਕਰੋੜ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਯਾਨੀ 1.65 ਕਰੋੜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ?
M82 ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਬਲ ਅਤੇ ਸਪਿਟਜ਼ਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੰਘਣੀ ਧੂੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੂੜ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿੱਕਰ-ਕੈਮ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ M82 ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗਲੈਕਸੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਦੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌਂ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸੌਂ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਵੈੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ। ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗਲੈਕਸੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰੀਬੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ-ਗਠਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡਮ ਸਮਰਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, M82 ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲੁਮ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹਲਚਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਹਬਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
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