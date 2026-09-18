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NASA ਦੇ Crew-13 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਖਲ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?

ਨਾਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।

NASA SPACEX CREW 13
NASA SPACEX CREW 13 (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 3:17 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ SpaceX Crew 13 ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜੌਹਨਸਲ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ISS 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Crew-13 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ essica Watkins ਅਤੇ Luke Delaney, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ Joshua Kutryk ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ Sergey Teteryatnikov ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ Jessica Watkins ਹੈ। Luke Delaney ਮੁੱਖ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਸਾ ਦੇ Apollo ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ Hawthorne ਵਿੱਚ SpaceX ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ Cape Canaveral ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਉਪਕਰਣ ਇੰਟਰਫੇਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਡ੍ਰੈਗਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਟ ਦੀ ਲੀਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟ ਠੀਕ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?

ISS ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਮ Expedition 75 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤਬੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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TAGGED:

NASA CREW 13 ASTRONAUTS
SPACEX CREW 13
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NASA SPACEX CREW 13

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