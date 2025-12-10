NASA ਨੇ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੇਖੋ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੇਮਸ ਵੈੱਬ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ।
Published : December 10, 2025 at 5:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੇਮਸ ਵੈੱਬ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਬਰਸਟ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਫਟਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਿਰਫ਼ 730 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕਾਪ ਨੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਦੀ ਹੋਸਟ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਬਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੂਮ-ਇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਐਂਡਰਿਊ ਲੇਵਨ ਨੇ ESA ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਬਰਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।"
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਭਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਸੀ।
ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਨਿਆਲ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ NASA ਦੀ ਨੀਲ ਗੇਹਰਲਸ ਸਵਿਫਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਾਮਾ ਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਬੇਰੀ ਲਾਰਜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੇ 730 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ESA ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਗਾਮਾ-ਰੇ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੈਲੇਕਸੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਵਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ,"ਇਹ ਚਮਕ ਵੈੱਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਵੇਗੀ।"
