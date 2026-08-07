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ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਮੀਅਰ ਨੇ ISS 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਪੇਸਵਾਕ, ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ!

ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਮੀਅਰ ਨੇ ISS 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

NASA ASTRONAUTS JESSICA MEIR
NASA ASTRONAUTS JESSICA MEIR (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 10:41 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ISS ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਪੇਸਵਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਜੈਸਿਕਾ ਮੀਅਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:33 ਵਜੇ EDT ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:03 ਵਜੇ ਕੁਐਸਟ ਏਅਰਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 27 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 EDT ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਪੇਸਵਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾਪਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜੈਸਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਸਪੇਸਵਾਕ ਰਹੀ।

ਸਪੇਸਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 3B ਪਾਵਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਿੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਟਾਰਬੋਰਡ 6 ਟਰਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਸੋਲਰ ਐਰੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਵਰ ISS 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਔਰਬਿਟ ਯਾਨੀ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ iROSA ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਮੇਨਨ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਟਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ iROSA ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 3B ਪਾਵਰ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਰਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੂਨ ਬੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਪੇਸਵਾਕ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਸਪੇਸਵਾਕ ਵਿੱਚੋ ਪਹਿਲੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਪੇਸਵਾਕ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੇਸ-ਟੂ-ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਐਂਟੀਨਾ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਹਿਊਸਟਨ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਪੇਸਵਾਕ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਚੈਨਲ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡੀਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹਾਰਮਨੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਡੌਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਡ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ।

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