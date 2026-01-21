NASA ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਈ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ 'ਚ 608 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ 608 ਦਿਨ

ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ 609 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸਫਲਾਇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸਐਕਸ ਕ੍ਰੂ-9 ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 289 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਨੌਂ ਸਪੇਸਵਾਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਧਤਾ 62 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪੇਸਵਾਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।

ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਾਸਾ

ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਨੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਇੰਗ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਨੇਸਾ

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਪੇਸਵਾਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ STS-116 ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ STS-117 ਕ੍ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਐਟਲਾਂਟਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ 14/15 ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚਾਰ ਸਪੇਸਵਾਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ 32/33 ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕੋਨੂਰ ਕੋਸਮੋਡਰੋਮ ਤੋਂ 127 ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ 33 ਲਈ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਲਰ ਐਰੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕੀਤੇ।

ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਤੋਂ ਬੋਇੰਗ ਕ੍ਰੂ ਫਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲਮੋਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਕ੍ਰੂ ਫਲਾਇਟ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਵਿਲਮੋਰ ਮੁਹਿੰਮ 71/72 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ 72 ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਪੇਸਵਾਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕ੍ਰੂ-9 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਸਾ ਜੌਹਨਸਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਕਾਟ ਟਿੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸੁਨੀਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।"

